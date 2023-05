Gualdo (Macerata), quattro tedeschi isolati per una frana. Salvati dai vigili del fuoco

Gualdo (Macerata), 17 maggio 2023 – Quattro tedeschi rimasti isolati in un bed and breakfast a Gualdo, in provincia di Macerata, sono stati portati in salvo dai vigili del fuoco. E’ successo nel pomeriggio di oggi, a causa di una frana in contrada Contro.

In un primo momento si era anche pensato di allertare l'elicottero per il recupero. Invece fortunatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino sono riusciti a intervenire, portando in salvo i quattro. Si tratta dei due proprietari del b&b e di due loro amici che vengono nel Maceratese in vacanza. Insieme a loro, è stato tratto in salvo anche il cane.

Si è mobilitato anche il sindaco, oltre ai carabinieri. La frana si era verificata qualche giorno fa, ma è peggiorata con la pioggia continua. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il peggio.