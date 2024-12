I fumetti di Maicol&Mirco per la biblioteca

Taglio del nastro, ieri pomeriggio, per la nuova targa della biblioteca comunale Zavatti.

A realizzarla ha pensato Michael Rocchetti, in arte Maicol&Mirco, fumettista e disegnatore, vincitore di numerosi riconoscimenti nel campo delle arti visive e docente all’Accademia delle belle arti dell’Aquila. Sono stati disegnati, invece, dagli allievi delle scuole secondarie di primo grado della città dei colorati cartelli, che renderanno ancora più funzionale la struttura. Sulla targa esterna è riportata la frase "Leggere serve anche a chi non sa leggere", mentre la nuova segnaletica di orientamento interno, realizzata dagli studenti durante una serie di laboratori pratici, è stata progettata su supporti in plexiglass, consentendo una rotazione dei 381 disegni fatti dagli alunni.

Alla cerimonia di inaugurazione ieri erano presenti, oltre al fumettista Rocchetti, anche il sindaco Fabrizio Ciarapica, il presidente della biblioteca Paola Aggarbati insieme con alcuni membri del cda, la referente Simona Carassai e alcuni alunni e insegnanti che hanno partecipato al progetto. "Un altro passo in avanti verso una biblioteca sempre più moderna ed attrattiva – ha detto il sindaco Ciarapica –. Maicol&Mirco ha saputo catturare l’essenza della biblioteca attraverso il suo stile unico e riconoscibile e lo ha fatto con un’arte visiva contemporanea, il fumetto, molto apprezzata soprattutto tra i giovani. La nuova segnaletica, così come ideata, invece, rende la biblioteca ancor più innovativa e funzionale, incentivando la lettura e l’interazione tra le diverse generazioni. Il mio ringraziamento a tutti perché possiamo dire che questo luogo di aggregazione, di cultura e creatività, vanto della nostra città, è diventato, grazie a questo progetto, ancora più stimolante e accessibile".

Gli interventi sono stati possibili grazie al bando regionale per la promozione della lettura e valorizzazione delle biblioteche marchigiane.

