I quattro impegni di fine d’anno

La progettazione per il restyling del parco Europa, il primo tratto del biciplan che partirà in viale Europa e in via Kennedy, e ancora uno sgambatoio nel parco Bronzini e l’asfaltatura del parcheggio situato dietro alla palestra Ballarini-Michelini. Sono questi gli interventi principali che il Comune di Porto Recanati sta avviando per la fine del 2023. A darne notizia è l’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti. "Si procederà con delle nuove asfaltature, per un totale di 500mila euro - spiega -. In primis nel parcheggio della palestra Ballarini-Michelini e in quello dell’attuale campo sportivo, a sud della città, oltreché negli stalli auto in zona Euro 2, su via Peruzzi e all’imbocco della strada Regina. Mentre il primo stralcio del biciplan - aggiunge Riccetti - prevede una pista ciclabile da realizzare in viale Europa, dal ponte sul fiume Potenza fino al lungomare, per poi giungere in via Kennedy. Rispetto alla prima bozza del biciplan, si è scelto di far passare la pista lungo quest’ultima strada, e non più su via Martin Luther King, perché è presente una rotatoria. L’incarico è stato affidato, quindi verrà approvato il progetto esecutivo. Non solo - sottolinea ancora -, a gennaio avremo pure il progetto definitivo per la manutenzione straordinaria dei locali della stazione ferroviaria, dove in passato era ospitato il circolo cittadino". Però uno degli interventi più sentiti riguarda il parco Europa, dato che a novembre diversi residenti della zona avevano tuonato contro il primo progetto (illustrato dall’Amministrazione comunale) per l’area verde. "Abbiamo appena affidato a un professionista la progettazione dei lavori di riqualificazione - riprende l’assessore Riccetti -. Perciò, nel dettaglio dobbiamo ancora vedere cosa faremo nel parco Europa, soprattutto tenendo conto delle eventuali spese. Di sicuro, si partirà da ciò che reputiamo indispensabile, e cioè migliorare l’illuminazione e riqualificare il verde, oltreché posizionare un bagno pubblico, o dentro oppure a lato del parco. Subito dopo - precisa Riccetti -, vedremo se ci sono le risorse per aggiungere qualcos’altro al progetto oppure no, considerando anche le richieste dei residenti. Procederemo poi con la sostituzione delle palme che erano state uccise diversi anni fa dal coleottero rosso, ovvero sul lungomare Lepanto, al parco dell’Amicizia, in piazza Kronberg e vicino al plesso della scuola media. In più abbiamo approvato in giunta i progetti per i due nuovi sgambatoi, che sorgeranno uno al parco dell’Amicizia e l’altro al parco Bronzini, d’intesa con i due comitati di quartiere. Infine, saranno installate due nuove casette dell’acqua, al parcheggio di via Pastrengo e sul piazzale Giovanni XXIII".