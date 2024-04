I The Necks in esclusiva regionale

Dopo Ethan P.Flynn e Marta Del Grandi, al "MountEchó" domenica alle ore 21.30 al Teatro delle Logge arrivano i The Necks, una delle grandi band cult dell’Australia, in esclusiva regionale. Chris Abrahams (piano), Tony Buck (batteria) e Lloyd Swanton (basso) creano insieme un’alchimia che sfida ogni descrizione in termini ortodossi. Caratterizzati da lunghi brani che si dipanano lentamente nel modo più affascinante, spesso sostenuti da un groove profondo e insistente, i diciotto album dei The Necks resistono ad essere riascoltati più e più volte. L’ingannevole semplicità della loro musica esercita un nuovo fascino su ogni ascolto. Non del tutto avant-garde, né minimalista, né ambient, né jazz, la musica dei The Necks è forse unica al mondo oggi. La band presenterà il suo ultimo lavoro “Travel”. La loro ricca discografia, sviluppata in 35 anni di carriera, trova una nuova veste in questo loro ultimo disco.