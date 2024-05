I vigili del fuoco salvano due setter

Bloccati tra gli anfratti boscosi dell’"Artiglio del diavolo", in dialetto "Ripa de ‘u rammajò" per la conformazione a mestolo ("rammajò") del pietroso scorcio, sono stati recuperati verso le 13.45 di ieri dopo essersi resi irreperibili dal pomeriggio precedente. Davvero palpitante la disavventura di due cani, entrambi setter, appartenenti a due cacciatori dell’Anconetano, che per addestramento li avevano portati nella zona Panicali di Cingoli. Erano tre i loro cani, ma mentre uno era tornato gli altri, malgrado i padroni li richiamassero, sono stati vanamente attesi. Quindi i cacciatori hanno allertato i vigili del fuoco: una squadra è giunta dal distaccamento di Apiro, però ormai era tardi e l’incipiente notte non favoriva le ricerche iniziate sollecitamente dall’alba di ieri mattina. I due cani sono stati individuati dallo scorcio sottostante rispetto alla parte alta della ripa adiacente alla strada di Panicali, una trentina di metri a strapiombo impercorribili dagli impauriti e tremanti setter che vi erano scivolati. Quindi i pompieri, privilegiando anzitutto la sicurezza, hanno pianificato un’opportuna e laboriosa manovra per riportarli in quota. Un componente dell’unità mobilitata, previa imbracatura, è sceso fino al punto i cui si trovavano i cani, ne ha preso tra le braccia uno, è potuto risalire, poi è ridisceso effettuando la stessa operazione per riprendere l’altro. Ognuno dei giù e su è durato quasi un’ora, finchè tutto si è concluso nel migliore dei modi: cani restituiti ai proprietari soddisfatti e grati ai vigili del fuoco per il loro impegno.

Gianfilippo Centanni