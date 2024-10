Il Cai verso le elezioni. Il 30 novembre si vota per il nuovo direttivo

Il prossimo 30 novembre si svolgeranno le elezioni del Consiglio Direttivo della sezione fucecchiese Giacomo Toni Valdarno Inferiore del Club Alpino Italiano, presieduta da Lucia Agus. Realtà importante del territorio che ha appena compiuto 50 anni di vita. La presidente ha rivolto un appello al bacino dei soci, che veleggia attorno ai 200: "Invito tutti a partecipare, e chi si sente più disposto, ad impegnarsi a presentare la propria candidatura per il rinnovo del Consiglio". "Ci riempie di grande orgoglio pensare a quanto la sezione ha fatto e sta facendo non soltanto per i propri soci, ma anche per il territorio - riprende Agus - e per le comunità che lo abitano: basti pensare all’impegno nelle scuole, alla creazione della nuova sentieristica, alle iniziative volte a favorire una frequentazione consapevole dell’ambiente montano, alla vitalità e disponibilità dei nostri accompagnatori che ogni settimana ci guidano alla scoperta di meraviglie vicine e lontane". Il Cai ha pubblicato il modulo per presentare la candidatura al Consiglio Direttivo, o al Collegio dei Revisori dei Conti, o ad entrambi, per il triennio 2025-28. Il Cai di Fucecchio ha ricordato il socio Cesare Marchetti, prematuramente scomparso nei giorni scorsi.

Andrea Ciappi