Il Comune conferma le colonie al mare per i minori

"Scegli la tua estate". È con questo slogan che sono pronti a partire i centri estivi di Corridonia. Sono state approvate due delibere di Giunta distinte necessarie per avviare l’iter di attivazione dei servizi per le attività estive stanziali e marine dedicate ai minori.

"Grazie all’approvazione di questi due atti e allo stanziamento di fondi propri comunali per 35mila euro – ha illustrato l’assessore ai servizi sociali, Nelia Calvigioni – è stato avviato l’iter per procedere all’attivazione dei centri estivi per i bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni, con particolare attenzione alla partecipazione di tutti i bambini con assistenza personale al mondo della disabilità. Abbiamo anticipato con i fondi propri per avviare l’iter dell’organizzazione dei centri, augurandoci che verranno come gli anni precedenti anche finanziamenti dai fondi governativi – ha aggiunto –. In questo modo i soggetti operanti in ambito educativo, ludico, ricreativo, culturale e sportivo, possono partecipare all’avviso con scadenza 8 maggio per all’assegnazione degli spazi messi a disposizione gratuitamente, che saranno assegnati nel mese di maggio, prima dell’estate, permettendo alle famiglie di organizzarsi per tempo per le iscrizioni".

Con la prima delibera è stato approvato lo schema dell’avviso pubblico per la "Manifestazione d’interesse per la concessione in uso di locali e spazi scolastici da destinarsi alle attività di centri estivi anno 2024".

I centri estivi stanziali infatti saranno organizzati nelle scuole del territorio: scuola primaria di Colbuccaro dal 17 giugno al 9 agosto, scuola materna Campogiano dal primo luglio al 9 agosto, scuola primaria Martiri della Libertà (Zona Industriale) dal 17 giugno al 9 agosto, scuola primaria San Claudio dal 17 giugno al 9 agosto, scuola materna Crocifisso dal primo luglio al 9 agosto e parco di Villa Fermani Dal 12 giugno al 9 agosto, dal 26 agosto al 6 settembre. "La seconda delibera è per organizzare la colonia al mare a Civitanova – ha affermato Calvigioni – con trasporto giornaliero dal primo luglio al 26 luglio, con 4 gite una per settimana dal mattino al pomeriggio. L’amministrazione comunale di Corridonia continua a investire sulla famiglia e sul supporto alle fragilità e disabilità, come dimostrato dai tanti progetti avviati e rinnovati e dagli importanti fondi comunali impiegati nel sociale in questi due anni amministrativi".

Diego Pierluigi