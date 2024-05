Il Consiglio dei ragazzi compie 35 anni. Due giorni di festa con tante testimonianze

Ultimi preparativi per le celebrazioni per il 35esimo anniversario del primo Consiglio comunale dei ragazzi, che si terranno domani e giovedì all’auditorium San Francesco. Una due giorni che riporta alla memoria il fatto che nel 1989 Morrovalle fu la prima città ad istituire questa forma di partecipazione dedicata ai più giovani. Per l’occasione a Morrovalle arriveranno delegazioni dei consigli comunali giovanili provenienti da tutta Italia e non solo. La prima è in programma domani alle 15.30 e vedrà, dopo i saluti istituzionali la presentazione della città a cura del consiglio comunale dei ragazzi di Morrovalle, il racconto di Aurelien Nicoletti sull’esperienza francese del format e le testimonianze portate da alcuni ragazzi sindaci provenienti dal resto d’Italia. La seconda parte è quella in programma nella mattinata di giovedì a partire dalle 9 con il convegno su ’Educazione alla cittadinanza italiana ed europea’: parteciperanno, tra gli altri, anche il presidente della Regione e il prefetto di Macerata Isabella Fusiello.