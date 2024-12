Il corso Unicam sulle risorse naturali apre le porte ai cittadini

Per il nuovo anno il corso di laurea in "Ambiente e gestione delle risorse naturali" dell’università di Camerino apre le sue attività alla cittadinanza. E nasce il laboratorio interattivo sulla sostenibilità per i cittadini, il Cis Lab. La responsabile è la professoressa Paola Scocco.

Il primo evento divulgativo proposto riguarderà una tematica molto attuale, "L’impronta ambientale delle azioni quotidiane", e si svolgerà dal 13 al 20 gennaio attraverso tre incontri online dalle 18 alle 20. "Comodamente seduti da casa, senza impattare mediante il viaggio altrimenti necessario verso Camerino, potremo imparare cosa sono Lca, Carbon, Ecological e Water Footprint, calcolare la Carbon Footprint (impronta di carbonio) delle azioni quotidiane dei partecipanti e capire da dove derivano i maggiori impatti e come fare a ridurli – spiegano i promotori –.

L’attività sarà erogata dalla dottoressa Elena Neri, co-fondatore e ceo di Indaco2 srl, che si occupa di progetti di ricerca e sviluppo per le aziende in tema di impronta ambientale. La quota di partecipazione è 25 euro; per iscriversi è necessario inviare nome, cognome, indirizzo e-mail e codice fiscale alla mail pls-scnatamb@unicam.it entro il 2 gennaio.

Il 12 dicembre, per il corso di laurea in "Ambiente e gestione delle risorse naturali", si è svolto un seminario tenuto dal professor Alessandro Malfatti, esperto di Etologia e benessere animale, già docente Unicam.