Il Covid ora non preoccupa Contagi ancora in calo

Sono 324, in tutte le Marche, i nuovi contagi da Covid nella settimana dal 19 al 25 maggio, poco più del 22% dei 1.448 tamponi processati. Il virus continua a circolare, ma non costituisce più un problema. Siamo in presenza di una situazione di stabilità, con tendenza al calo, accompagnata da un numero di ricoveri (nessuno in terapia intensiva o semi intensiva) ridotta ad appena 18 unità, e dalla ormai quasi scomparsa di pazienti contagiati dal Covid in pronto soccorso (solo una persona in tutta la regione).

Questa la situazione relativa alla diffusione del Covid-19 nelle Marche fotografata dal bollettino settimanale dell’Osservatorio epidemiologico regionale pubblicato ieri. L’incidenza dei casi per 100mila abitanti si attesta al 21,54%. Purtroppo, però, c’è stato un altro decesso correlato al Covid. Le persone in quarantena sono 406 (77 quelle che sono residenti in provincia di Macerata).

Gli ultimi dati, riferiti al 25 maggio, dicono che in questo giorno sono stati processati 191 tamponi. I casi positivi sono 41 (il 21,4%, comunque sia un tampone su cinque): 11 in provincia di Pesaro – Urbino, 9 in provincia di Ancona, 8 in provincia di Macerata, 3 in provincia di Fermo, 8 in provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione.

f. v.