Il dottor Mazzanti va in pensione. Una vita spesa nella sanità locale

Ultimo giorno di lavoro domani per il dottor Lorenzo Mazzanti (nella foto) che da venerdì andrà in pensione dopo oltre 40 anni di attività. Laureato in Medicina e Chirurgia, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva, ha iniziato la sua attività come medico di continuità assistenziale (guardia medica) e guardia medica turistica.

È entrato, poi, nell’organico dell’ospedale di Recanati come assistente medico nel reparto di Medicina; dopo 3 anni è stato promosso a medico specialista al dipartimento di prevenzione prima a Civitanova poi a Recanati, attività che ha svolto per oltre 15 anni. Mazzanti, quindi, dal primo settembre 1997 è stato Responsabile dirigente medico del poliambulatorio di Recanati e di Potenza Picena e dal 2007 ha ricoperto il ruolo di coordinatore sanitario della Rsa di Recanati. Il primo giugno 2023 è stato chiamato a svolgere il compito di direttore facente funzioni del distretto sanitario di Civitanova.