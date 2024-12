Il Fabriano scappa col rigore di Gori. Tonuzi tiene a galla il Montegranaro

CERRETO

1

MONTEGRANARO

1

CERRETO (4-3-3): Stroppa; Samuele Stortini, Marino, Carnevali, Crescentini (16’st Marinelli); Trillini, Gori, De Sanctis; Guidarelli (9’st Grassi), Nacciarriti (49’st Poeta), Proietti Zolla (32’st Isla). All. Caporali.

MONTEGRANARO (4-3-3): Taborda; Chimezie, Pagliarini, Capodaglio (43’st Capasso), Jacopo Stortini; Iuvalè (24’st Palmieri), Gonzalez (41’st Malavolta), Di Matteo (32’st Pietro Torricini); Perpepaj, Tonuzi, Diego Torricini (17’st Proesmans). All. Mengo.

Arbitro: Eletto di Macerata.

Reti: 22’ st Gori (rig.), 46’ st Tonuzi.

Note: espulso Gori al 28’ st per doppia ammonizione. Ammoniti De Sanctis, Proietti Zolla, Gori, Di Matteo.

Un altro punto per il Fabriano Cerreto dopo quello contro il Fano. Torna a muovere la classifica il Montegranaro dopo la sconfitta interna contro il Tolentino. Finisce 1-1 sul campo dei cartai. Più Montegranaro nel primo tempo. Stroppa interviene prima sul tiro dalla distanza di Diego Torricini, poi si salva di piede su Perpepaj. Gli ospiti creano, ma Tonuzi e poi Perpepaj non trovano la porta. La formazione di casa si fa vedere poco prima del duplice fischio, ma il tiro dai venti metri di Nacciarriti finisce a lato.

Nel secondo tempo il Fabriano Cerreto parte meglio. Al 5’ la botta dalla distanza di Proietti Zolla è bloccata in due tempi da Taborda. Torricini calcia alto al 7’, poi al 21’ il Fabriano Cerreto, in ripartenza, con Nacciarriti e Proietti Zolla, si guadagna il rigore, con quest’ultimo che cerca l’imbucata in area e la palla viene colpita di mano. Dagli undici metri Gori non sbaglia per l’1-0. Ma Gori dopo una manciata di minuti rimedia il secondo giallo lasciando la propria squadra in inferiorità numerica. E in pieno recupero ecco il pareggio del Montegranaro. Da calcio d’angolo Perpepaj trova Tonuzi in area che indisturbato pareggia al volo.