"Il folle che parlava agli uccelli". Cristicchi racconta San Francesco

All’Auditorium Benedetto XIII arriva lo straordinario Simone Cristicchi con "Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli". Appuntamento domani alle 21.15. In cosa risiede l’attualità del messaggio di Francesco, il rivoluzionario, l’estremista, il folle che parlava agli uccelli, l’innamorato della vita che visse per un sogno, capace di vedere sacralità e bellezza ovunque? Cosa può dirci la filosofia del "ricchissimo" di Assisi, nella confusione della modernità affamata di senso, nelle promesse tradite del progresso? Tra riflessioni, domande e canzoni inedite, che portano la firma dello stesso Cristicchi e della cantautrice Amara, Cristicchi indaga e racconta il "Santo di tutti". Al centro dello spettacolo, il labile confine tra follia e santità, tema cardine della vita personale e spirituale di Francesco. Ma anche la povertà, la ricerca della perfetta letizia, la spiritualità universale, l’utopia necessaria di una nuova umanità che riesca a vivere in armonia con il creato. Temi che nel frastuono della società in cui viviamo diventano ancora più urgenti e vividi. Uno spettacolo ad alta intensità emotiva, che fa risuonare potenti in noi le domande più profonde e ci spinge a ricercarne una possibile risposta. Info: biglietteria dell’Auditorium Benedetto XIII (tel. 0737/431401) aperta il giorno dello spettacolo dalle 18.