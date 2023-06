Il medico Mazzanti direttore a Civitanova

Al recanatese Lorenzo Mazzanti, medico specialista in igiene e medicina preventiva, oggi responsabile e dirigente del Poliambulatorio di Recanati, è stato conferito in questi giorni, in attesa dell’espletamento del concorso, anche l’incarico di direttore del distretto sanitario di Civitanova. Infatti da ieri è andato in pensione Gianni Turchetti, direttore del Distretto sanitario di Civitanova dal 2007. Il Distretto civitanovese comprende nove Comuni, per un totale di 130mila residenti, e si articola in cinque Poliambulatori, un ospedale di Comunità, una Rsa a gestione diretta a Recanati e altre due Rsa in convenzione, Santa Maria in Chienti a Montecosaro e Villa Margherita a Civitanova. A queste si aggiungono sette Residenze protette per un totale di 230 posti letto, strutture su cui il Distretto, attraverso le proprie equipe multidisciplinari di professionisti, esercita le valutazioni su ingressi e dimissioni dei pazienti. Nel Distretto è prevista inoltre la realizzazione di due case della Comunità, una a Civitanova e l’altra a Recanati, e una Centrale operativa territoriale (Cot) all’interno del Poliambulatorio di Civitanova.