Il metodo di Rogante ora sbarca in Ucraina

Anche in Ucraina è stato pubblicato l’innovativo metodo di studio dell’ingegner Massimo Rogante, già tradotto nella prima versione in lingua inglese, e poi in greco per iniziativa dell’Istituto Ellenico per la Diplomazia Culturale di Atene. Adesso, dicevamo, in Ucraina.

Coautori della pubblicazione disponibile anche sul web sono Claudio Santelli, che ha aggiunto al metodo Rogante un contributo sulla neurobiologia dell’apprendimento e della memoria, e Anatoliy Zavdoveev di Kiev, che ha curato la versione in lingua ucraina.

Il metodo, frutto dell’esperienza e degli studi scientifici dell’ingegner Rogante, è stato perfezionato durante la sua carriera universitaria e sperimentato per anni. Esso, applicabile a vari studi superiori e universitari, si è rivelato efficace per affrontare con successo gli esami, ricordare le conoscenze acquisite e applicarne efficientemente il patrimonio nella vita professionale.

Ma che ha di particolare tale metodo? "Questo metodo – dice lo stesso Rogante – aiuta a pianificare, ottimizzare e rispettare i tempi di studio e preparazione, e le scadenze degli esami, acquisire conoscenze più approfondite degli argomenti studiati e fissarli nella memoria a lungo termine".

Ma non è tutto. "Il metodo – aggiunge Rogante – consta di cinque fasi da affrontare con impegno: il calendario ben organizzato, una sana alimentazione, una buona qualità del sonno e uno stile di vita corretto".

Giuliano Forani