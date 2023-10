Il Museo del Cinema di Montecosaro conquista i turisti in arrivo da Praga

Turisti giunti da Praga in visibilio nel salotto di Palazzo Marinozzi a Montecosaro, tappezzato di locandine, manifesti e foto dei divi del grande schermo, dove negli anni sono passati di persona i maggiori attori del cinema italiano ed internazionale: da Claudia Cardinale a Catherine Spaak, da Marisa Allasio a Ornella Muti, da Sabrina Ferilli alle gemelle Kessler, da Giancarlo Giannini a Carlo Verdone. Ognuno di loro ha lasciato autografi e cimeli, così come il cantante Lucio Dalla, Liliana De Curtis figlia di Totò, il noto giornalista del Tg1 Vincenzo Mollica, il celebra inviato Fabrizio Zampa, per oltre 40 anni il maggior cronista degli eventi musicali organizzati a Roma ed in Italia. "Mai avremmo pensato – hanno detto gli ospiti – di trovare l’intero magico mondo del cinema italiano a cui siamo tanto affezionati". A fungere da cicerone, il fondatore Paolo Marinozzi, con la sua capacità di narrare e sorprendere i visitatori in un susseguirsi di curiosità.Infine foto ricordo di gruppo da far girare tra amici e tour operator. Per il Museo del cinema si è aperta una porta ulteriore verso l’Europa mitteleuropea.