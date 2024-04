Il pianista Luigi Fracasso al Politeama per il gran finale del Master Piano Festival

Il Master Piano Festival del Politeama chiude con un grande pianista: Luigi Fracasso. Artista di fama internazionale, le sue interpretazioni sono acclamate da critica e pubblico. Domenica, alle 18, si esibirà al Politeama di Tolentino eseguendo la Sonata in Do diesis min. op. 27 n. 2 di L.v. Beethoven, le Scene Infantili op.15 di R. Schumann, la Ballata n. 3 op. 47 di F. Chopin e la Ciaccona BWV 1004 di Bach-Busoni. Fracasso ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio di Lecce, diplomandosi con il massimo dei voti in pianoforte. Si è perfezionato con i maestri Marcella Crudeli, frequentando anche l’École Normale de Musique "Cortot" di Parigi, Michele Marvulli, Sergio Perticaroli e Lya De Barberiis. È risultato vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali. Svolge una significativa attività concertistica in Italia, Germania, Belgio, Bulgaria, Francia, Grecia, Polonia, Portogallo, Spagna, Romania, Svizzera, Messico, Australia, e in molti altri paesi. Si è esibito con la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la Brussels Philarmonic Orchestra, l’Orchestra Sinfonica di Vratsa, la FVG Mitteleuropa Orchestra, con I Solisti Aquilani, la Fondazione I.C.O. "T. Schipa", la Filharmonia Kameralna, e molte altre riscuotendo ovunque il plauso della critica e del pubblico.