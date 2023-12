Il sindaco Ciarapica sceglie Cuccù per difendersi dalla Gironacci

Manola Gironacci contro Fabrizio Ciarapica, il sindaco si affida a un avvocato, Diego Cuccù di Porto Sant’Elpidio, per farsi assistere davanti al Tar dove l’ex assessore al Turismo lo ha trascinato, chiedendo la sospensiva del suo provvedimento con cui, a fine settembre, le ha tolto la delega dopo il suo passaggio dalla lista civica Civitanova Unica alla lega di Matteo Salvini. Il sindaco parlò di "un rapporto di fiducia interrotto" e quella motivazione è stata contestata dalla Gironacci (nella foto) che ha fatto ricorso al Tar, chiedendo la sospensiva dell’atto che l’ha defenestrata e chiedendo a Ciarapica anche soldi, per i danni di immagine subiti e per i mancati introiti dell’indennità di assessore. L’udienza per decidere la sospensiva si potrebbe tenere già oggi e il sindaco ha velocizzato la procedura scegliendo l’avvocato Cuccù che ha presentato una parcella di 7.250 euro al Comune. Alla seduta di giunta che il 28 novembre ha assegnato l’incarico legale era assente l’assessore leghista Giuseppe Cognigni. Mancava anche l’assessore Francesco Caldaroni, di Fratelli d’Italia. Tutti gli altri erano presenti e la decisione di resistere in giudizio al Tar è stata presa con voto unanime.