Il sindaco Tartabini al Giardino dell’Alpaca "Valutiamo progetti"

POTENZA PICENA

Nei giorni scorsi, il sindaco di Potenza Picena Noemi Tartabini ha visitato "Il Giardino dell’Alpaca", ovvero una bellissima realtà presente nel territorio comunale e nata nel 2007 per volontà di Simone, giovane potentino, che con i primi due esemplari, Elisa e Giuli, ha avviato la sua attività di allevamento di alpaca Huacaya, specie animale famosa per produrre una lana luminosa e soffice al tatto. "Oggi – dice la Tartabini – quell’allevamento è cresciuto e offre ai visitatori la possibilità di una passeggiata immersi nella natura delle nostre campagne e dei nostri boschi, in compagnia di questi splendidi animali". Ma non solo, il sindaco Tartabini aggiunge che "la visita, fatta insieme all’ufficio Servizi sociali del nostro Comune, ha avuto come obiettivo quello di valutare la possibilità di intraprendere specifici progetti sociali all’interno di questa realtà, destinati, in particolare, a soggetti portatori di disabilità. Un grazie a Simone e a Roberta, per la passione e l’entusiasmo con cui ci hanno accolto e guidato in questa esperienza".