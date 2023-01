Il vescovo Marconi: "Preghiamo per Ratzinger"

Su indicazione di Papa Francesco, la diocesi di Macerata e il vescovo Nazzareno Marconi si uniscono alla preghiera corale per il Papa emerito Benedetto XVI. "Siamo grati al Signore per il dono di Benedetto XVI – ha commentato Marconi – prima come grande teologo e poi come grande Papa. Siamo grati per come ha guidato la Chiesa e per i suoi insegnamenti: non ha mai separato la fede dalla ragione, dimensione fondamentale per vivere come uomini di fede di oggi. Come Papa emerito, ha continuato a insegnare alla Chiesa che la preghiera non è una cosa secondaria ma fondamentale". Tutti i sacerdoti sono invitati dal vescovo a celebrare la messa in suffragio dell’anima di Ratzinger.