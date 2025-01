In arrivo 18 milioni per le strade del cratere

Con un nuovo finanziamento previsto dall’Usr per 17,8 milioni di euro, la Provincia riuscirà a coprire 14 nuovi interventi sulle strade danneggiate dal sisma. È emerso dalla riunione tra struttura commissariale, Anas e il presidente della Provincia Sandro Parcaroli per confrontarsi sugli interventi in corso e lavorare al completamento dei finanziamenti. Il programma per le strade nelle Marche vede 328 criticità nel Maceratese, che richiedono 306,2 milioni di investimento, poi 476 nella provincia di Ascoli per 433 milioni, 45 criticità in provincia di Fermo per 50,6 milioni e cinque ad Ancona per 1,2 milioni. Un totale 854 interventi suddivisi per 28 enti attuatori e 791,1 milioni totali.

Finora sono stati ultimati lavori per 382,5 milioni, e sono in corso opere per 201,9 milioni; sono in appalto 38 milioni, 18,1 in approvazione, 79 milioni di opere sono in progettazione. Per 3,3 milioni la progettazione è in avvio e 68,7 milioni sono da finanziare.

"Guido Castelli si è speso in prima persona affinché la cosiddetta priorità 4, che nelle Marche vede già 158 interventi approvati con oltre 72 milioni di euro investiti, trovi un pieno completamento finanziario" spiega la struttura commissariale. La priorità 4 consiste nel ripristino della completa funzionalità sulla rete messa in sicurezza dopo il sisma. Nella provincia di Macerata, sono 98 gli interventi di questo tipo, per 62,3 milioni. Di questi 54 sono stati già finanziati (per 33,7 milioni) e 44 sono da finanziare, per 35,8 milioni. I 14 di proprietà della Provincia vengono finanziati per oltre 17 milioni appunto.

Ma restano 5 criticità del Comune di Camporotondo (per 4,5 milioni), 2 a Cessapalombo (per un milione), uno a Fiastra (per 400mila euro), cinque a Gagliole (per 2,5 milioni), tre a Pieve Torina (900mila euro), quattro a San Severino (1,9 milioni), cinque a Sarnano (2,5 milioni), uno a Serrapetrona (200mila euro), uno a Valfornace (1,8 milioni), due a Visso (1,9 milioni), uno per una strada regionale (400mila euro). "Questa riunione ha permesso di fare il punto sulla situazione della ricostruzione delle strade, snodo fondamentale per il collegamento del nostro territorio che ancora porta importanti ferite del sisma 2016 – ha commentato Parcaroli –. I Comuni stanno lavorando molto per rispondere alle esigenze dei cittadini, così come la Provincia sta mettendo in campo tutte le risorse disponibili e i tecnici per dare risposte puntuali". "Occorre terminare il piano con alcuni interventi minori ma importanti, perché danno accesso ai Comuni più piccoli del cratere che meritano grande attenzione" ha aggiunto Fulvio Soccodato, responsabile coordinamento progetti sisma 2016 dell’Anas.

Lucia Gentili