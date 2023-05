In Basilica Parolin e il nuovo Arcivescovo

Si terrà sabato alle 15, nella Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, l’ordinazione episcopale di monsignor Diego Giovanni Ravelli, maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie e responsabile della Cappella Musicale Pontificia Sistina, come Arcivescovo titolare eletto di Recanati. La celebrazione sarà officiata dal Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità. Come si ricorderà a fine aprile Papa Francesco gli aveva conferito il titolo personale di Arcivescovo della vecchia Diocesi di Recanati. Niente paura, però, per l’attuale Vescovo Marconi perché per Ravelli si tratta solo di un titolo onorifico senza una funzione specifica.