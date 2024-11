Incendio nella notte in un appartamento. Evacuata una palazzina

Una palazzina è stata evacuata nel cuore della notte per un incendio scoppiato in un appartamento al pianoterra, che poi è stato dichiarato inagibile. Stando agli accertamenti dei vigili del fuoco di Civitanova, il rogo sarebbe stato causato da un po’ di brace rimasta accesa nel camino della cucina. È successo nella notte tra domenica e ieri, a Potenza Picena. L’allarme è stato lanciato verso le tre e riguardava un condominio di tre piani, in viale Europa. La famiglia che vive al piano inferiore si è svegliata di soprassalto perché tutte le stanze erano piene di fumo. Così i componenti sono usciti di fretta dalla casa, chiamando i pompieri. Da una prima ricostruzione sembra probabile che il tutto sia stato generato da una scintilla partita da alcuni residui di brace, presenti nel camino. Hanno preso fuoco diversi mobili della cucina e parte dell’intonaco della sala. L’abitazione è stata dichiarata inagibile. Durante i soccorsi, sono stati evacuati pure gli appartamenti dei piani superiori. Ma alla fine i proprietari di casa sono potuti tornare dentro. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri. La famiglia evacuata è stata segnalata ai servizi sociali del Comune per poter provvedere a una sistemazione alternativa.