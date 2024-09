Incidente nella notte: auto sbanda e si ribalta . Attimi di paura per il conducente

Ha fatto tutto da solo lo sfortunato automobilista che venerdì sera alla guida della sua Dacia è finito sul bordo opposto della carreggiata rovesciandosi con il mezzo su di un fianco. L’uomo, proveniente da Loreto, viaggiava in direzione Recanati quando, all’altezza della stazione di servizio Eni caffè, località Palazzo Bello di Recanati, ha urtato accidentalmente il cordolo destro dalla corsia di marcia. L’urto ha provocato lo sbandamento dell’autovettura che è stata sbalzata sulla carreggiata opposta, rovesciandosi.

Nessuna conseguenza al conducente del mezzo, che ha riportato solo lievi contusioni, ma per mettere in sicurezza il luogo dell’incidente è dovuta intervenire una squadra dei vigili del fuoco di Macerata, e per i rilievi una pattuglia della polizia stradale di Camerino. Disagi momentanei al traffico, giusto il tempo per l’intervento del soccorso stradale per rimuovere il mezzo e pulire la sede stradale dai residui della carrozzeria della Dacia.