Incontro sul riscatto della laurea

Unimc e Inps organizzano un ciclo di incontri per riflettere sulle opportunità date dalla legislazione previdenziale. Il primo appuntamento è per martedì alle 14 alla Mozzi Borgetti: sarà dedicato al riscatto della laurea a fini pensionistici. Verranno illustrati utilità, tempi e procedure; vedrà la partecipazione del direttore della scuola di specializzazione Guido Canavesi, del direttore della sede Inps di Macerata Marco Mancini, del responsabile Urp dell’Inps Ubaldo Camilletti e della responsabile del conto assicurativo individuale e dei fondi alternativi all’Assicurazione generale obbligatoria, Giusy Lapertosa. "La collaborazione tra Unimc e Inps rappresenta un’opportunità importante per diffondere una maggiore consapevolezza sui temi della previdenza e dell’assistenza sociale, che riguardano tutti i cittadini, dagli studenti agli studiosi, fino ai lavoratori e ai pensionati", sottolinea Canavesi. I prossimi incontri saranno il 18 marzo alle 14 e martedì 8 aprile alle 15.