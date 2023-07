Incoraggiante la sperimentazione del modello della farmacia dei servizi

"Con oltre 700 servizi erogati o in erogazione nel primo mese di sperimentazione il modello operativo della ‘farmacia dei servizi’ sta dando risultati più che soddisfacenti". Lo sottolinea l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, che fa riferimento alla possibilità data ai cittadini di effettuare la riconciliazione della terapia farmacologica (cioè il monitoraggio di chi prende più di cinque farmaci) nei pazienti con diabete tipo 2 e Bpco (broncopneumopatia cronica ostruttiva). O ancora di svolgere la telemedicina con holter pressorio, holter cardiaco, elettrocardiogramma, auto-spirometria per valutare l’efficienza dei polmoni direttamente in farmacia. Tant’è che hanno aderito oltre il 50% delle 500 totali farmacie marchigiane.

Buona la partenza per la sperimentazione dell’Ecg, con oltre 150 erogazioni e un andamento uniforme nelle cinque province: alcuni pazienti sono stati inviati dal medico per approfondimenti e, nei casi più evidenti, anche al pronto soccorso più vicino. Stesso discorso per l’holter, sia cardiaco che pressorio, con oltre 300 adesioni, concentrate nelle aree rurali che hanno visto casi di invio al medico di base per gli approfondimenti. Mentre il monitoraggio della Bpco e del diabete ha visto la partecipazione di quasi 100 pazienti, soprattutto anziani delle aree montane.

"Nel complesso la sperimentazione sta dimostrando di limitare la mobilità passiva, ridurre le liste di attesa e mostrare al cittadino vicinanza da parte delle Istituzioni - aggiunge ancora l’assessore regionale Filippo Saltamartini -. Il farmacista rappresenta una figura concreta e professionale, alla quale il cittadino marchigiano ha dimostrato di sapersi affidare. I fondi ministeriali a disposizione fino a dicembre ammontano a quasi 1,5 milioni di euro per i sei progetti codificati, per un totale di 40mila cittadini raggiunti: noi delle Marche siamo la prima regione in Italia che ha messo insieme tutti i campi di attività, una regione laboratorio".