Infiltrazioni nella rete fognaria, chiusa via Saffi

Viabilità interrotta in via Saffi, a Montecosaro alto, per i lavori di riparazione della rete fognaria. L’ordinanza firmata dalla polizia locale prevede la chiusura al traffico veicolare, tranne che ai mezzi di emergenza e di soccorso, di via Saffi all’incrocio con piazza Garibaldi, intersezione con via Mazzini e via Leopardi. Il provvedimento sarà in vigore dalle 8 di domani e resterà in vigore fino alle 8 di giovedì. Saranno gli operai dell’Apm a occuparsi dei lavori di eiparazione della rete fognaria, che aveva subito delle infiltrazioni. Infatti in Comune era giunta una segnalazione rispetto a una "leggera inclinazione del piano stradale", ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Filippo D’Alterio. Sarà apposta opportuna segnaletica per indicare la chiusura al traffico a pedoni e automobilisti che avranno accesso nel centro storico.