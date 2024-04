Invasione di colori sul lungomare. Piante e fiori battono la pioggia

I capricci del meteo non fermano i colori di ’Mare in Fiore’, la tradizionale mostra mercato floreale che ha animato il lungomare Sud, ieri e l’altro ieri, dalle 9 alle 20. L’evento, organizzato dall’agenzia Mylove Eventi e patrocinato dal Comune di Civitanova, era alla sua tredicesima edizione primaverile. Oltre cento gli espositori arrivati da tutta la regione, ma anche da fuori, che hanno proposto in vendita piante fiorite, grasse, da frutta, ornamentali, bonsai, artigianato a tema floreale, cucito creativo, fiorati, complementi d’arredo, prodotti alimentari derivati dalle piante, vasi, vetri decorati, bigiotteria a tema floreale e cosmetica naturale. E anche se non sono state due giornate di sole, non sono mancati i visitatori che oramai attendono questo evento per fare acquisti nel segno delle piante e dei fiori. "L’evento quest’anno è capitato infrasettimanale. Il primo giorno è stato difficile per le temperature basse poi ha piovuto quasi tutto il pomeriggio – le parole dell’organizzatrice, Carmen Lisa Carella –. Oggi, giorno di festa, le persone sono venute e hanno fatto acquisti. Gli espositori, che arrivano da tutta Italia, hanno lavorato e sono stati contenti. Ho visto tutta la città partecipare attivamente a questo evento, soddisfatti anche gli stabilimenti balneari che erano aperti. Nonostante il freddo, l’evento ha promosso la città in un momento in cui le persone sarebbero rimaste a casa, al caldo. Gli alberghi hanno ospitato gli espositori e in un weekend così incerto Civitanova non sarebbe stata così piena di pubblico. Anche questa volta ’Il Mare in Fiore’ è stato un volano turistico, in un momento destagionalizzato".

c. m.