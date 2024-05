"Ircr, entrate in crescita e costi tagliati"

"Incremento del patrimonio complessivo dell’azienda, maggiori entrate, minori costi e drastica riduzione della perdita d’esercizio". La nuova gestione dell’Ircr, guidata dal presidente Amedeo Gravina (foto), traccia un bilancio positivo di questo primo anno di attività. Il cda ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2023 che vede un risultato di amministrazione pari a 230.901 euro. Il disavanzo di esercizio è pari a 65.768 euro e risulta in calo rispetto ai due anni precedenti quando le perdite dei esercizio erano state pari a 514.471 euro nel 2021 e 276.737 nel 2022. Relativamente al patrimonio, l’anno 2023 si è chiuso con la capitalizzazione di tutti gli impegni contabilizzati in conto competenza, con un patrimonio immobilizzato pari a 8.061.671 euro a fronte di 7.643.223 euro dell’esercizio 2022. Per quanto riguarda il conto economico, i componenti positivi della gestione 2023 sono stati pari a 8.163.403 euro a fronte di 7.626.854 euro del 2022. Viceversa, i componenti negativi sono stati di 8.020.347 euro a fronte di 8.158.900 euro dell’anno precedente. "Risultati cui si è giunti ponendo in essere ponderate manovre di gestione, tese sia ad incrementare le entrate – senza peraltro gravare in alcun modo sulle rette a carico delle famiglie –, sia al contenimento dei costi, ma, soprattutto, valorizzando al meglio le preziose e insostituibili risorse umane, vero asse portante dell’azienda – spiegano dall’Ircr –. A riprova di ciò, tra le azioni di governo aziendale operate a fine 2023, vi è stata la definizione del contratto integrativo di lavoro, con riconoscimento al personale degli incentivi per la produttività e dei differenziali stipendiali, fermo al 2015. Fin dalla sua nomina, l’attuale organo amministrativo, all’interno di un marcato percorso di cambiamento, ha definito nuove modalità di individuazione dei suoi obiettivi, di azioni da intraprendere e risorse da impiegare".