Ktm mette la firma civitanovese: al service 3D ecco l’azienda Prosilas

La storica casa automobilistica austriaca Ktm ha scelto di affidare la propria produzione di componenti aerodinamiche (per moto Rc16 MotoGP) a Prosilas, service di stampa 3D di Civitanova, parte del gruppo internazionale Prototall. Infatti la richiesta di pezzi e componenti ad alte prestazioni meccaniche, in tirature limitate e tempi ristretti, è sempre più diffusa per chi produce auto e moto. E così è nata la collaborazione tra Ktm e Prosilas. In particolare, il ruolo di Prosilas è quello di affiancare il colosso austriaco come partner per la stampa 3D e la finitura di parti in poliammide caricata con fibra di carbonio. Prosilas è l’unica realtà nel panorama europeo a poter offrire questo genere di stampa 3D per oggetti e componenti di tali dimensioni. "La volontà era quella di individuare e sviluppare materiali stampati che potessero subire una post lavorazione per portare la finitura superficiale ai livelli necessari per le nostre esigenze aerodinamiche – afferma Daniel Marshall, Team Leader Aerodinamics di Ktm –. Avevamo la necessità di migliorare la correlazione tra le simulazioni e i test successivi, per poi arrivare a produrre parti in grado di affrontare test in pista e di gara. Grazie a questa partnership sono stati compiuti ulteriori passi avanti nell’ottimizzazione dei componenti in termini di peso, rigidità e riduzione degli scarti".