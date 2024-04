La corsa dei quartieri si tinge di solidarietà

Undici premi, quattro associazioni destinatarie e 16mila tagliandi da acquistare. È partita la lotteria di beneficienza della corsa dei quartieri, l’iniziativa che si terrà all’Ippodromo Mori e in altri punti cittadini il 24, il 25 e il 26 maggio, coinvolgendo tante realtà del territorio per una competizione avvincente tra gli undici quartieri della città. Ieri, la conferenza a Palazzo Sforza per dare il via alla lotteria il cui ricavato verrà devoluto all’Avis cittadina (capofila), Croce Verde, Aido e Ant. "Impegniamoci tutti per la vendita di questi biglietti. Riuscirci significherebbe donare un grande contributo a quattro associazioni importanti per la città", è l’appello del consigliere comunale Pierpaolo Turchi, fautore dell’iniziativa.

I tagliandi potranno essere acquistati nelle sedi delle quattro associazioni, nelle attività commerciali del centro e nei vari banchetti che verranno organizzati nei prossimi giorni. "Questa lotteria non sarà solo beneficenza, ma ci consentirà di promuovere l’attività delle nostre associazioni. La vendita si chiuderà domenica 26 maggio, giorno in cui verrà effettuata l’estrazione", le parole del presidente dell’Avis, Chiara Cesaretti. Alla presentazione di ieri, hanno partecipato i tanti rappresentanti delle realtà coinvolte, nonché gli imprenditori che hanno contribuito economicamente al montepremi. Tra le possibili vincite: un buono vacanza di 2000 euro, abbonamento bimestrale di Fitness, monopattini, buoni spesa in supermercati e negozi d’abbigliamento, cene, materassi, viaggi e altro. Presenti in sala giunta anche Pro Loco di Civitanova Alta, Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri, "Centriamo", Camping Club di Civitanova, Civitanova Chapter Italy e il Vespa Club di Civitanova.

Francesco Rossetti