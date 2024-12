La generosità di Stacchio. Macchinario per Chirurgia, un regalo da 110mila euro

"No, non c’è nessun motivo o storia particolare alle spalle. C’è solo la volontà di dare una mano, perché pensiamo che sia giusto così. Fa parte del nostro modo di pensare e di essere. Anche nel corso della pandemia abbiamo dato il nostro contributo". Tiziana Stacchio spiega così l’importante donazione (110mila euro) che la "Stacchio impianti srl" di Pollenza ha fatto all’Ast di Macerata. Nel tormentato quadro della sanità, si tratta di un gesto di generosità che spicca positivamente e denota una forte sensibilità. "Nel momento in cui abbiamo deciso di fare la donazione, abbiamo preso i contatti con l’Ast per capire quali fossero le esigenze più stringenti. Quindi abbiamo fatto la scelta". La donazione consiste in una colonna laparoscopica 3D/4K modello Rubina di produzione Storz, per un valore complessivo 110mila euro Iva inclusa, da destinare all’Unità operativa di Chirurgia dell’ospedale di Macerata. Come da procedura, la donazione è stata accettata dopo che sono stati acquisiti i pareri favorevoli del dirigente medico di Chirurgia, del responsabile del Servizio di ingegneria clinica aziendale e della direzione medica ospedaliera. Nello stesso tempo, l’associazione Casa Accoglienza Maceratese ha donato all’Ast un eco color doppler modello Sonoscape X3 del valore di 17.325 euro, da destinare all’Unità operativa di Oncologia dell’ospedale di Civitanova. Infine, due privati cittadini hanno comunicato la volontà di donare, rispettivamente, un contributo liberale di 700 euro da destinare all’Unità operativa di Medicina dell’ospedale di San Severino, e un contributo liberale di 800 euro da destinare all’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Civitanova. In seguito alla verifica dell’effettivo versamento delle somme a favore dell’Ast di Macerata, queste sono state formalmente accettate dall’Azienda. Saranno utilizzate per lo svolgimento delle attività istituzionali delle Unità operative destinatarie, secondo le indicazioni che saranno fornite dai direttori delle stesse e dalla direzione generale Ast.