La Halley a Pesaro sfida ancora il Bramante

Si apre con una classica il trittico che attende la Halley Matelica nei prossimi otto giorni nel campionato di serie B maschile. Stasera (alle 19) i biancorossi di coach Antonio Trullo sono di scena al PalaMegabox di Pesaro per sfidare il Bramante, l’avversario di tante battaglie nell’ultimo decennio. Un match che farà da apripista a una settimana che proseguirà mercoledì con l’infrasettimanale casalingo contro la Sicoma Valdiceppo, e che si chiuderà il 13 ottobre con la trasferta a Roseto. Ma è meglio andare per ordine. La Halley di stasera resta in emergenza, dovendo rinunciare a Musci e Zanzottera, fermi ai box. Di fronte trova la squadra di coach Massimiliano Nicolini vogliosa di riscatto, dopo il ko dell’esordio a Castel San Pietro. Si tratta di una compagine esperta che i matelicesi conoscono a memoria. Per tornare a casa con una vittoria, quindi, servirà la Halley del secondo tempo di domenica scorsa contro l’Attila Junior Portorecanati. "Il Bramante è una compagine aggressiva – dice il giocatore vigorino Ivan Morgillo –, gioca un po’ alla garibaldina cambiando su tutti i blocchi le partite fuori casa. Nelle sue file milita, fra gli altri, Rinaldi, che conosco per averlo affrontato tante volte da avversario: è un giocatore di categoria superiore. Noi, comunque, Proveremo a vincere anche da loro per lanciare un segnale forte al campionato". A proposito del torneo, Morgillo aggiunge: "La nuova formula, che per la seconda fase prevede solo due fasce e non tre come lo scorso anno, credo sia più meritocratica".

m. g.