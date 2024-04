La Lube rialza la testa, successo secco. Cisterna è ko, Civitanova avanti tutta

lube

CUCINE LUBE : Bottolo, Anzani 8, Lagumdzija 15, Nikolov 13, Chinenyeze ne, De Cecco 5, Thelle, Motzo, Bisotto ne, Balaso (L), Zaytsev ne, Diamantini 3, Yant 15, Larizza (L) ne. All. Giannini

CISTERNA VOLLEY: Finauri (L), Giani, Ramon 2, Piccinelli (L) ne, Faure 11, Rossi 2, Baranowicz 1, Mazzone 5, Bayram 7, Nedeljkovic 2, Peric 4. All. Falasca

Arbitri: Simbari (MI) e Clemente (PR) Parziali: 25-18 (23’), 25-19 (28’), 25-11 (21’)

Note: spettatori 1337; Lube battute sbagliate 9, ace 10, muri 12, attacco 51%, ricezione %51 (18% perfette); Cisterna battute sbagliate 10, ace 5, muri3, attacco 31%, ricezione 29% (14% perfette)

Dopo due brutte sconfitte con Padova e Verona e annesse prestazioni anonime, la Lube rialza la testa e sigla la seconda affermazione nel girone Playoff 5°Posto. Mentre la sua giustiziera Monza bissa l’impresa in gara5 e dopo Civitanova nei quarti espugna pure Trento volando per la prima volta in finale (bene il futuro biancorosso Loeppky), la Lube batte con un 3-0 lampo il Cisterna Volley. Prima gioia per Romano Giannini da capo allenatore, i suoi ragazzi hanno surclassato in ogni fondamentale i pontini con Nikolov che è stato cecchino al servizio, Anzani tostissimo a muro e Yant semplicemente Mvp. Tre punti che fanno 6 nella classifica del girone e pongono Civitanova al terzo posto. Mercoledì si chiuderà a Piacenza contro gli emiliani attualmente in vetta a quota 11 e di certo la Lube non potrà giungere seconda visto che Verona è a 10 punti, ciò significa che se rimarrà tra le prima quattro (è seguita da Cisterna a 4 e Padova a 3) dovrà comunque giocare la semifinale di lunedì in trasferta. Primo set. Giannini cambia il sestetto, dentro i centrali italiani e allora ha spazio Yant che sarà decisivo.

Si rivede in panca, ma come libero a dimostrazione che non poteva giocare, Larizza. I padroni di casa cominciano bene grazie ad un ispirato Lagumdzija e presto se ne vanno via: 17-9. Cisterna forza i colpi commettendo 9 errori in questo parziale d’apertura, poi il finale se lo prende Yant. Secondo set. Lo schiacciatore cubano prosegue lo show (farà ben 8 punti), dall’altra parte il bomber di SuperLega Faure prova a tenere i suoi a contatto ma non è sufficiente. La Lube scappa con Anzani che sforna 4 muri e con l’ace ovviamente di Yant, due da applausi danno il 22-17. A chiudere ci pensa Nikolov. Terzo set. Non c’è letteralmente storia. Civitanova comincia con un irreale 7-0 grazie a Nikolov che esplode in battuta. La Lube ora difende anche forte e doppia Cisterna 16-8. Diventa addirittura 22-8 all’Eurosuole Forum e possono partire i titoli di coda.

Andrea Scoppa