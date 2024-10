La Lube ritrova Nikolov "Un rientro graduale"

Tra le poche note positive della domenica da dimenticare vissuta dalla Lube all’Allianz Cloud di Milano, c’è sicuramente l’aver rivisto in campo Aleksandar Nikolov. Lo schiacciatore bulgaro classe 2003 è entrato nel corso del primo set senza ricevere e toccando un solo pallone in attacco, poi è uscito e non è più rientrato. La cosa è passata sottotraccia a causa del brutto stop dei biancorossi, tuttavia è una notizia visto che il bulgaro non era mai sceso in campo durante le amichevoli estive. E nemmeno nel debutto di campionato il sabato precedente contro Padova, in quell’occasione anzi era seduto fuori dal taraflex assieme a dirigenti e Podrascanin.

Lo schiacciatore aumenterà il minutaggio con la massima cautela per evitare ricadute e passi falsi dopo l’importante programma di recupero in seguito all’intervento alla schiena effettuato in primavera, era infatti lo scorso 4 gennaio. L’atleta ne è consapevole e a domanda risponde chiosando con un celebre proverbio da buon italiano d’adozione. "Risultato della trasferta milanese a parte – afferma – dal punto di vista personale sono molto contento perché dopo mesi senza partite ufficiali ho interrotto l’astinenza e ho preso parte finalmente alla mia prima azione della nuova annata in maglia Lube. Detto questo, non ci è affatto piaciuto il modo in cui siamo scesi in campo domenica. In casa con Monza dovremo essere molto più grintosi, anche perché la Mint Vero Volley è una rivale che ci ha messo spesso in seria difficoltà e da parte nostra servirà molta più determinazione per cercare di vincere. Dovremo concedere poco ed evitare che la partita si allunghi. Quando aumenterà il mio minutaggio? Il piano è quello di ragionare step by step! Tutto tornerà alla normalità – conclude il bulgaro –, chi va piano va sano e va lontano".

Intanto la squadra all’Eurosuole Forum prepara la terza uscita di regular season, in programma domenica alle 16 contro Monza. Si lavora per evitare di ripetere gli errori fatti in Lombardia, in primis al servizio (22 sbagliati in appena 3 set, 10 nel solo terzo parziale), quindi nella fase di ricezione. I ragazzi di coach Giampaolo Medei (nella foto con Nikolov) stamattina riposeranno, mentre domani svolgeranno una doppia seduta e saranno di nuovo in palestra per un allenamento di tecnica sabato pomeriggio. Anche questo weekend la SuperLega sarà totalmente in formato spezzatino, con partite distribuite su diverse fasce orarie e solo una nell’ex canonico orario delle 18 la domenica. Il turno verrà aperto da Modena-Perugia sabato alle 18, con diretta televisiva su Rai Sport.