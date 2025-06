La mostra finisce con una denuncia: "Rubato uno dei miei quadri"

Un quadro rubato dopo la collettiva d’arte a Santa Croce. Lo denuncia con grande amarezza l’autrice, Romina Madonna, artista di Santa Maria Nuova. La mostra "La magia del colore" era stata organizzata nello scorso fine settimana, in occasione per i festeggiamenti dell’Ascensione. "Ho partecipato su richiesta di una degli organizzatori, portando due miei lavori tra cui “Seduta al buio“, un acrilico che avevo già esposto in una mostra in contemporanea alla Biennale di Venezia, alla quale era stato invitato anche il critico Giorgio Grasso. Si tratta di un quadro che ha un valore significativo, e che tra l’altro ha anche molta importanza perché raccintava una parte di me molto personale. Il quadro è stato esposto nel chiostro vicino alla chiesa per quattro giorni, ma mercoledì mattina non c’era più. Dopo la mostra c’è stato un via vai di persone, per rimettere a posto tutto quello che era stato allestito. Ed è probabile che qualcuno abbia approfittato di quei momenti di confusione per portarlo via".

"Seduta al buio" è l’unica opera sparita tra le 39 che erano esposte, tra le quali ce ne era anche un’altra della stessa Romina Madonna. "Evidentemente chi lo ha preso sapeva di cosa si trattasse e di quale potesse essere il valore di quella tela. Non credo che la mostra avesse una qualche forma di assicurazione, comununque ho già parlato con i carabinieri è presenterò denuncia contro ignoti per il furto: quel quadro ha un certo valore, è certificato, e potrebbe essere rivenduto attraverso i canali illegali".

A quanto sembra in zona non ci sarebbero telecamere, ma è pssibile che nei dintorni qualche sistema di videosorveglianza abbia colto qualche elemento utile. "Per me resta un grande dispiacere, mi sono molto pentita di averlo portato all’esposizione".