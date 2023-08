La notte più lunga È festa a Civitanova "La gente non manca, ma ora sta più attenta"

di Chiara Gabrielli

Ferragosto civitanovese, i balneari si dividono: se da un lato c’è chi parla di un ottimo risultato, dall’altro c’è chi la pensa esattamente al contrario. Per Alba Cardelli, chalet Arturo, a nome dell’associazione Abc, la stagione sta andando bene: "Qui è stato un Ferragosto come tanti altri, non è successo nulla di grave per fortuna, merito forse anche dei controlli. Siamo contenti che c’è stata tanta gente, forse anche più dell’anno scorso. Noi non abbiamo organizzato feste, ma il ristorante era pieno, abbiamo fatto una cena semplice. Sono arrivati in tanti anche dopo, la sera, per vedere i fuochi d’artificio e abbiamo servito molta gente di passaggio. La nostra clientela è adulta, composta più che altro da famiglie. Abbiamo lavorato bene, poi, durante il giorno con la spiaggia, sia lunedì che martedì. Per gli ombrelloni tante le prenotazioni giornaliere, specie dall’Umbria e dall’entroterra maceratese, Matelica, Camerino, Pieve Torina. Si sente dire che Civitanova è cara, ma non è vero – sottolinea Cardelli –, almeno in base a quello che vedo. Qui da noi ad esempio il costo giornaliero per l’ombrellone e due lettini è di 21 euro. Chi viene dal nord trova che i nostri prezzi siano bassi rispetto a quelli a cui sono abituati". Le difficoltà del periodo, comunque, si fanno sentire: "La gente sta più attenta a spendere – nota Cardelli –, è un po’ impaurita. Anche noi abbiamo risentito degli aumenti, ma quest’anno ad esempio le bollette della corrente sono state più basse rispetto allo scorso. Non si riescono a fare confronti veri con gli anni passati, ricordiamoci che in mezzo c’è stato il lungo periodo del Covid con tutto ciò che ha comportato". Per Mario Torresi (chalet Giovanni e Anna) dell’associazione Popolo Produttivo, invece, la stagione civitanovese è stata "molto sottotono, per forza è così, ma non è un problema di Civitanova, riguarda tutti. Tra gli aumenti delle bollette e del carburante, il caro spesa e lo stipendio che è fermo, le famiglie continuano a prendersi bastonate e non riescono più a mettere via nulla, c’è chi con la pensione non arriva a fine mese. Ecco perché la gente non va al mare. Ma non è vero che qui i prezzi sono alti. Il costo di ombrellone e lettini va dai 20 ai 30 euro circa, un lettino dai 7 ai 9 euro. Se dovessimo equiparare i prezzi agli aumenti generali, dovrei mettere l’ombrellone a 100 euro. Ovvio che non si può fare, anzi i bagnini, nonostante sia un incubo far fronte ai costi fissi come Imu, demanio, spazzatura e personale, sono ben consapevoli che bisogna tirare la cinghia, che la gente è in difficoltà e più di tanto non può permettersi di spendere". A proposito: "A Ferragosto – riprende Torresi – c’è stata gente al nostro ristorante, ma in generale quasi tutti ormai si portano da mangiare e da bere da casa. E li capisco. Durante la settimana le spiagge sono vuote, basta guardare quanti lettini restano accatastati, inutilizzati". Il tempo, poi, non ha aiutato: "Con il clima che c’è stato tra fine maggio e luglio, abbiamo perso sei domeniche sulle 14 totali della stagione. In quel periodo c’è stato davvero poco giro".