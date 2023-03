La particolare pausa caffè di sette donne

"Una nuova sfida. Un racconto tragicomico ricco di battute al vetriolo, in cui ridere e sbeffeggiare i piccoli, grandi drammi che la vita preserva. Sette donne da raccontare nelle loro fragilità e imperfezioni, nei loro cliché e desideri irrealizzabili. Una pausa caffè si trasforma in uno stillicidio di accuse, giudizi, condanne, in una lotta alla sopravvivenza in cui tutto è lecito". Sono le note di regia dello spettacolo "Bastarde senza gloria – Una per tutte" di Gianni Quinto, che andrà in scena mercoledì 5 aprile alle 21.15 al teatro Piermarini di Matelica. Sul palco Gegia, Manuela Villa, Valentina Olla, Sabrina Pellegrino, Giulia Perini, Elisabetta Mandalari, Eugenia Bardanzellu. Uno spettacolo co-prodotto dall’associazione Gold e Uao Spettacoli con il contributo del Nuovo Imaie, l’adattamento e la regia sono di Siddhartha Prestinari. ""Bastarde senza gloria" è un testo contemporaneo che affronta tematiche sociali e vede, ancora una volta, delle donne sul ring della vita, combattere per difendere i propri diritti, in un braccio di ferro con i propri dirigenti d’azienda – spiega l’organizzazione -. A causa di insindacabili tagli al personale, infatti, viene richiesto loro di nominare una collega da fare fuori. Questo spettacolo, che ha matrici drammatiche, è una commedia che vede l’eterno colpo di fioretto tra dramma e comicità, in un mix agrodolce in cui ridere è l’unica possibilità per sopravvivere. E’ una lente d’ingrandimento sulla paura che, anarchica, compie scelte inaspettate e tira fuori il nero seppia dell’anima: io contro te. La donna in fabbrica: madre, moglie, amante, lesbica o straniera, non smette di essere donna con tutta la sua complessità e fragilità ma indossando sempre la sua fiera ironia. Si scaglia come un felino, ride di se stessa, ferisce per sbaglio, uccide se necessario ma rinasce come una fenice, anche a costo di perdere". Si tratta di un’anteprima nazionale al termine di una residenza tenutasi alla Tenuta Grimaldi - Wine Resort, a Matelica.

Per informazioni, prenotazioni e prevendite, biglietteria del teatro Piermarini 0737.85088 aperta il giorno precedente lo spettacolo orario 17 – 20 e il giorno di spettacolo dalle 17 a inizio rappresentazione. Amat 0712072439, www.amatmarche.net; online su vivaticket, 3335001699.