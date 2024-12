La prima della Scala nella sala Cesanelli

Dopodomani gli Amici dello Sferisterio celebrano il fascino della grande opera. In occasione della prima della Scala, che quest’anno vede in scena La forza del destino di Giuseppe Verdi, in programma appunto sabato, l’associazione invita il pubblico a vivere insieme l’emozione di questa grande serata nella sala Cesanelli allo Sferisterio. La giornata prevede un’esperienza pensata per coinvolgere appassionati e curiosi: si parte con una visita guidata all’arena a cura di Sistema museo alle 16.30; si proseguirà con la visione in diretta della Prima. L’evento segna la conclusione di un 2024 ricco di iniziative per l’associazione. Gli amici dello Sferisterio hanno guidato il pubblico alla scoperta della figura del compositore e dei suoi collaboratori, oltre a iniziative dedicate all’approfondimento delle opere in cartellone al Mof.