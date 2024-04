La promessa di Aguzzi: "Scossicci, subito centomila euro per la strada"

"L’impegno è di stanziare dei fondi per la messa in sicurezza della strada provinciale di Scossicci e molto probabilmente saranno circa 100mila euro. Allo stesso tempo, mi confronterò con il Comune per vedere se si riuscirà a dare un altro ristoro anche per i lavori che riguardano il ripascimento previsto sempre nella stessa zona di Porto Recanati". Ad affermarlo è stato l’assessore regionale alla Difesa della costa, Stefano Aguzzi, che ieri mattina si è incontrato con una delegazione composta dagli operatori balneari di Scossicci. Un faccia a faccia che è servito per fare il punto della situazione, dopo i danni causati dalla mareggiata avvenuta a Pasquetta a nord di Porto Recanati, dove il mare è arrivato a ridosso della balaustra a protezione della strada provinciale nel lungomare Scarfiotti. Oltre a lui, erano presenti la senatrice di Fratelli d’Italia, Elena Leonardi, il vicepresidente del Consiglio regionale, Gianluca Pasqui e la consigliera comunale del gruppo di minoranza Centrodestra Unito, Rosalba Ubaldi. "Ai titolari degli chalet ho spiegato che la nostra giunta, rispetto al passato, ha dato priorità a questa zona, stanziando ben 9 milioni per la realizzazione delle scogliere – dice Aguzzi -. Ho poi rimarcato che dal 24 gennaio quella cifra è stata messa a disposizione del Comune di Porto Recanati, con un accordo firmato. E proprio l’ente comunale sta redigendo il progetto preliminare, e quindi dovrà arrivare a stendere la bozza definitiva. L’intervento sarà operativo dal 2025, perciò bisognerà aspettare due anni per avere le nuove barriere di scogli a difesa della costa". Inoltre, l’assessore regionale ha reso noto che si muoverà per aiutare economicamente sia la Provincia sia il Comune nel risistemare il litorale nord. "Come Regione, l’intenzione è di mettere una cifra per compartecipare alle spese di risistemazione della strada provinciale che attraversa il lungomare Scarfiotti – ha ripreso Aguzzi -. Quasi certamente saranno 100mila euro. E ancora c’è il discorso del ripascimento che verrà eseguito a Scossicci prima dell’estate, prendendo la sabbia accumulata nella vicina Numana. Dunque, voglio adesso confrontarmi con l’Amministrazione portorecanatese per capire se potremo erogare ulteriori risorse pure per quest’ultimi lavori. D’altronde, la mareggiate continuano a erodere la costa e bisogna far qualcosa".