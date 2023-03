"La scuola ci salverà", incontro all’auditorium della Biblioteca Filelfica organizzato dal Civico22

Venerdì, alle 21.30, all’auditorium della Biblioteca Filelfica di Tolentino, si terrà l’incontro "La scuola ci salverà – Riflessioni sulla scuola contemporanea", organizzato dal Civico22. Interverranno Matteo Cedrone, studente in Giurisprudenza, Tullia Leoni, dirigente scolastica in pensione, le insegnanti Marzia Battellini e Maria Paola Giorgi. "Diamo il via a una serie di incontri tematici aperti a tutta la cittadinanza, per discutere insieme di argomenti che ci stanno a cuore", spiega Civico22.