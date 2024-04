La Sirenetta in versione originale

La compagnia Neverland torna domani (ore 21.15) e domenica 21 (ore 17) al teatro Rossini di Civitanova per la prima assoluta nazionale della sua terza produzione originale: La Sirenetta - La voce dell’oceano. La doppia data è realizzata grazie alla collaborazione dell’Azienda dei Teatri, che ospita l’allestimento e il debutto, con il Comune.

Il nuovo musical, scritto da Simona Paterniani, è liberamente ispirato dalla favola di Andersen. Questa nuova versione originale italiana avrà la capacità di portare lo spettatore a fare un’esperienza unica nel suo genere, grazie a coloratissime scenografie e particolari effetti visivi, che trasformeranno il palcoscenico. Da segnalare ben 60 costumi utilizzati dai 19 performers sul palco tra attori, cantanti e danzatori, che regaleranno momenti sognanti in cui divertirsi ed emozionarsi per due ore. "Ho voluto intitolare il musical “La Sirenetta - la voce dell’oceano” - spiega Simona Paterniani - perché tutti abbiamo una voce nel cuore, ma è il modo di come la ascoltiamo che fa la differenza. La Sirenetta ha ascoltato la sua voce, scegliendo di sperimentare l’amore per la vita. Ariel è un bellissimo esempio di speranza, coraggio e determinazione.

Biglietti disponibili sul circuito Vivaticket e Ticketone, punti vendita e online, e alle biglietterie dei Teatri, aperte: oggi 19 aprile (10 – 12 Annibal Caro; 17.30 – 19.30 Rossini; 18.30 – 21.30 Annibal Caro); domani (10– 12 e 18.30-21.30 Rossini); domenica (15.00 – 17.30 Rossini). Informazioni contattando gli uffici dei Teatri di Civitanova 0733 812936 info@teatridicivitanova.com