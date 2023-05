La vicenda di Eurovita "I risparmi vanno salvati"

"Sono già più di cento i cittadini che si sono rivolti a noi. Vogliamo mettere in atto ogni azione possibile per impedire che i loro risparmi finiscano in fumo". E’ netto e determinato Lorenzo Longo, presidente di Federconsumatori Macerata, sui rischi connessi alla vicenda della compagnia Eurovita S.p.A.: "Il Governo deve impegnarsi a trovare una soluzione per salvaguardare gli investimenti dei consumatori al fine di scongiurare il peggio". Non a caso il grido di allarme arriva da Macerata: delle 353mila polizze in tutta Italia, la maggior parte è concentrata nel territorio marchigiano e maceratese. Questi investimenti, infatti, sono stati proposti dalla vecchia Cassa di risparmio della provincia di Macerata prima e, successivamente, da Banca Marche. "Il ministro dell’Impresa - spiega Longo - ha disposto l’amministrazione straordinaria e lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo di Eurovita Holding S.p.a. e Eurovita S.p.a" Conseguentemente, fino al 30 giugno è tutto congelato: è stata prorogata la sospensione temporanea della facoltà dei cittadini interessati di esercitare i riscatto regolare dai contratti di assicurazione e di capitalizzazione. Le eventuali richieste di riscatto, totale o parziale, presentate durante il periodo di sospensione non saranno considerate valide". Restano fuori le liquidazioni dovute in caso di scadenza e sinistro e i casi di richieste di riscatto e anticipazioni relative alle forme pensionistiche complementari. Federconsumatori sottolinea che il tempestivo intervento di Ivass con la sospensione dei riscatti e l’amministrazione straordinaria ha scongiurato il default, ma al tempo stesso chiede garanzie. Per fare chiarezza e predisporre tutti gli interventi necessari, Federconsumatori Macerata insieme ai propri legali e alla Cgil ha convocato per oggi alle 17,30, nella sede della Cgil a Piediripa, un’assemblea pubblica. Chi non può partecipare fisicamente può richiedere il link della diretta streaming all’indirizzo mail: [email protected]

f. v.