Ladro seriale di auto preso dalla polizia

Trovato alla guida di una Jeep rubata, è stato denunciato un 45enne. Venerdì intorno alle 20 a Pollenza, nel corso di un controllo, la polizia ha notato una Jeep Renegade con il solo autista a bordo, che prima rallentava e poi accelerava improvvisamente. I poliziotti, mentre l’auto era in movimento, hanno controllato la targa ed è emerso che l’auto era stata rubata alcuni giorni fa in provincia di Bologna. A quel punto gli agenti della Squadra mobile, con quelli della Volante arrivati sul posto in ausilio, hanno bloccato l’auto: alla guida c’era un bulgaro di 45 anni, che non è stato in grado di giustificare il possesso di quell’auto, all’interno della quale peraltro non c’erano i documenti di circolazione. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per una lunga lista di precedenti come rapine, estorsione, furti aggravati, plurime ricettazioni e danneggiamenti, è stato accompagnato in questura per l’identificazione e poi denunciato per ricettazione. Il bulgaro era già stato sorpreso alla guida di auto rubate nel 2018 in tre province diverse: fatti per i quali era stato denunciato per ricettazione. L’auto è stata messa sotto sequestro in attesa di essere restituita alla proprietaria in provincia di Bologna, subito avvisata del ritrovamento della Jeep.