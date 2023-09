Lambertucci: zoom su ’Salomè’

“Salomè allo specchio” è il titolo della mostra fotografica del maceratese Ettore Lambertucci che sarà aperta alle 17 di oggi negli spazi del teatro comunale di Urbisaglia. Alle 17 ci sarà la presentazione di Ylenia Gazzella. Le foto esposte sono tratte dallo spettacolo teatrale Salomè di Oscar Wilde allestito dalla Ctr Macerata per la regia di Luis Marreiros.

"La storia di Salomè – scrive Lambertucci – è un incrocio fra storia e leggenda, un mito affrontato per secoli da artisti, in ogni campo: Caravaggio nella pittura, Oscar Wilde nel teatro, Richard Strauss nella musica. Il testo di Wilde è un dramma in un unico atto che si svolge interamente su un’ampia terrazza che si apre verso la sala dei banchetti nel palazzo d’Erode".

L’esposizione si divide in due parti. "La prima – spiega l’autore – riguarda la fase del trucco perché tutti i colori, i rossi e i bianchi, sono vivaci. La seconda parte, fotografata in B&W, mostra la rappresentazione teatrale nera come la notte. La figura di Salomè si staglia su un fondo grigio e indistinto; il suo volto punta gli occhi sullo spettatore, mantenendo allo stesso tempo una gelida e impersonale distanza.

La malvagia Erodiade decide allora di sfruttare la lussuria del compagno Erode, che spasima per Salomè, figlia adolescente della donna, tramando alle sue spalle. Nelle foto ho cercato di enfatizzare l’odio e la cattiveria di Erodiade fotografando i gesti più enfatici e dimostrativi".

L’opera in pratica si presenta in tre colori. "Nero perché sono presenti la notte, la morte e lo sguardo di Jokanaan; rosso per il sangue, le labbra del profeta, la passione di Salomè; bianco – conclude – per la luna, la camicia del Battista, il corpo della ragazza".

La mostra sarà aperta anche domani (16.30-19.30), il 30 settembre e il giorno successivo sempre dalle 16.30 alle 19.30.