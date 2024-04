Lampade: 700mila euro risparmiati

Oltre 700 mila euro risparmiati negli ultimi due anni grazie alla sostituzione dei lampioni con lampade a led e un risparmio energetico del 54%. Sono i risultati illustrati ieri dall’Atac, che ha il servizio dal 1° dicembre del 2020, alla presenza del presidente Massimo Belvederesi, dei membri del Cda, Ottavio Brini e Federica Bianchini, e del sindaco Fabrizio Ciarapica. "La sostituzione dei lampioni con lampade a led ha generato una diminuzione dei consumi di oltre il 45% nel biennio 2020/2023 rispetto al 2018 – ha spiegato Belvederesi –. Un risparmio energetico che ne ha portato uno economico di 727 mila euro negli ultimi due anni. Basta confrontare i consumi novembre e dicembre 2023 pari a 46.778 kwh con quelli dello stesso periodo del 2018, pari a 986.042 kwh. Si evince un risparmio del 54%". Atac ha predisposto un piano triennale per la completa sostituzione con tipologia led di tutti gli apparecchi illuminanti. Per la fornitura delle lampade, esperita una gara a base d’asta 1.827.787,50 euro, aggiudicata dall’Atac per 850.103,97 euro, con un ribasso d’asta del 53.49%. Nel 2022 è iniziata la fase di sostituzione delle lampade, con un piano articolato per quartieri. Dall’inizio dell’efficientamento sono stati installati 6.584 apparecchi di illuminazione a led. Nel Comune di Civitanova ci sono 9.636 apparecchi di illuminazione, di cui 8.637 a led: quasi il 90%. Restano da efficientare altri mille apparecchi circa, tra cui quelli in viale Quattro Novembre, i vialetti nord e sud di piazza XX settembre, i punti luce di via Versilia, via Santa Rita e vie limitrofe, contrada Migliarino. "Quello del risparmio energetico è un tema molto attuale – ha detto Ciarapica –. L’Amministrazione ha creduto fortemente nell’Atac e i risultati ottenuti ne dimostrano le grandi capacità. Atac è un esempio di azienda pubblica virtuosa". Nel 2021 è cominciata anche una campagna di sostituzione dei pali ammalorati e potenzialmente pericolosi: 440 pali sostituiti per una spesa di 658 mila euro. Quest’anno verranno sostituiti alcuni di quelli presenti sul lungomare nord, in piazza, lungo viale Vittorio Veneto e in zona San Marone, come in via Ungaretti, via Boiardo, via Quasimodo, via papa Giovanni XXIII, via Manzoni, via Giacosa, via Deledda, ecc. "Un lavoro importante" ha sottolineato Bianchini. "Il percorso non è stato facile, ma efficace" ha concluso Brini.

Chiara Marinelli