Largo alle donne al fianco dei candidati sindaco

Non manca di certo l’apporto femminile a Recanati alle prossime elezioni amministrative. Donne che attualmente coprono diversi ruoli e comunque protagoniste nel campo politico, imprenditoriale e culturale della città. Nel centrodestra, a sostegno di Emanuele Pepa, una vera sorpresa è rappresentata da Susanna Ortolani che ha scelto di candidarsi nella lista civica "Per una Recanati migliore". Lei nel 2014 era in corsa per la carica di sindaco appoggiata allora dal Movimento 5 Stelle. "Sono rimasta orfana di partito alle scorse elezioni amministrative e per 5 anni mi sono disinteressata alla politica perché nauseata dai beceri giochi di potere messi in campo, racconta. Ma non fare nulla non cambia le cose. Così ho deciso di tornare ad essere una cittadina attiva e appoggiare Emanuele Pepa a sindaco della città, perché è una persona semplice e non è costruito a misura di voto, perché non ha bisogno del potere per essere qualcuno, avendo già un buon lavoro, perché Emanuele non ha bisogno della politica ma, al punto in cui siamo, è la politica che ha bisogno di lui". Con "Vivere Recanati", a sostegno di Francesco Fiordomo, si appresta a debuttare sulla scena pubblica Chiara Della Valle, 50 anni, cugina di Diego e Andrea, un ruolo importante nel gruppo Tod’s: "Vorrei restituire qualcosa alla mia Recanati, dove ho scelto di vivere e che vedo in difficoltà. Conosco Francesco dalle scuole medie, so che di lui ci si può fidare, è stato il miglior sindaco che Recanati abbia avuto e non potevo sottrarmi al suo invito". Il PD, invece, a sostegno del secondo mandato di Antonio Bravi, può contare sull’appoggio di Valentina Guardabassi, artista poliedrica che fa parte della "Compagnia di Musicultura" e del gruppo "I Singolarmente": "Credo fermamente che la politica sia la più alta forma di impegno che le donne e gli uomini possano assumere nei confronti e per il bene dei propri pari. Porterò con me l’esperienza maturata al servizio della Tecnostampa, Pigini Group, dove ho potuto sviluppare le competenze nel settore della comunicazione".

Asterio Tubaldi