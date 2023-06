Lavori alle Poste, l’amministrazione studia la soluzione temporanea

Soluzione ottimale per una situazione che altrove, in altri comuni limitrofi, ha provocato reazioni polemiche. Da oggi l’ufficio postale di Cingoli "sarà interessato da interventi di ammodernamento – ha reso noto Poste italiane attraverso un comunicato – per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede è inserita nell’àmbito di ‘Polis-Casa dei servizi digitali’, il progetto di Poste italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15.000 abitanti, con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale, territoriale e il superamento del ‘digital divide’". Totalmente condivisibile lo scopo dei lavori da effettuare che, però, avrebbero comportato disagi per l’utenza se il trasferimento dei servizi fosse stato attuato trasferendoli lontano dall’attuale dislocazione, come avvenuto per esempio a Castelraimondo e Treia. Invece a Cingoli in pratica rimane tutto immutato. "Durante il periodo dei lavori Poste Italiane – è stato precisato – garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi nel container ubicato in via Balcone delle Marche, in funzione da venerdì durante questi orari: 8.20-13.35 dal lunedì al venerdì, 8.20-12.35 al sabato. Nel container è disponibile anche un Postamat, sempre attivo, per eseguire prelievi di denaro contante e tutte le operazioni consentite". Ecco allora la soluzione ottimale. Il container è collocato nell’area comunale ex-gioco del pallone, attualmente adibita a parcheggio, vicina all’ufficio di Poste italiane. "In una riunione di Poste italiane, tenuta a Macerata per fini organizzativi – ha spiegato il sindaco di Cingoli, Michele Vittori – ho indicato la superficie in cui collocare il container: nello spazio, che poi il Comune destinerà in parte ad area polivalente e in parte alla sosta dei veicoli. Davanti al container è fruibile un ampio parcheggio". Quello che manca, in via Filati, alla sede di Poste italiane.

Gianfilippo Centanni