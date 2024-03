Lavori per 16 milioni e mezzo. Così è cambiata la città

È tempo di resa dei conti per l’amministrazione Bravi che, per presentarsi alle prossime elezioni fa il bilancio dei lavori fatti ad iniziare dalle scuole dove "i lavori realizzati e in atto – spiega il sindaco – ammontano a circa 16,5 milioni di euro, di cui 16 milioni tutti finanziati con fondi europei, statali e regionali. In questi cinque anni di mandato, le scuole sono state una delle priorità più importanti della nostra azione di governo e abbiamo progettato interventi su 16 edifici scolastici, i quali, uniti a quello di efficientamento energetico e adeguamento antisismico della Scuola Primaria “Lorenzo Lotto“ e agli interventi di sicurezza sismica ed antincendio di Palazzo Venieri, sede del Liceo Classico “Leopardi“, vanno a coprire il 100% degli edifici scolastici di proprietà comunale. Interventi per quasi 28 milioni di euro, a cui si aggiungono i circa 3 milioni di euro per la “Lorenzo Lotto“ e il Liceo Classico e la palestra di Palazzo Venieri".

Cantiere aperto per l’ampliamento per ulteriori 31 posti e l’adeguamento sismico all’Asilo Nido Comunale grazie a un finanziamento Pnrr e statale di circa 1,5 milioni di euro. Al via anche i lavori per la realizzazione della nuova Scuola dell’Infanzia dell’I.C. “B.Gigli“ che sostituirà le scuole dell’infanzia, attualmente in locazione, “M. Ventre“ e via Kennedy/Villa Teresa del valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro, di cui circa 2,2 milioni di euro finanziati sul Pnrr e su fondi statali e poco più di 300mila euro con fondi comunali. Il nuovo edificio potrà ospitare 123 alunni. Operai al lavoro anche alla Scuola Primaria di Pittura del Braccio e Scuole dell’Infanzia di via Camerano, via Aldo Moro e Montefiore per l’adeguamento sismico (investimento complessivo di circa 730mila euro). L’anno scorso è stato riconsegnato alla città il Complesso scolastico di San Vito, migliorato sismicamente con interventi di circa 3 milioni di euro mentre a febbraio 2024 sono stati consegnati alla ditta appaltatrice i lavori per la ricostruzione della Scuola Primaria “B. Gigli“ per un valore complessivo dell’intervento di 7,2 milioni di euro integralmente finanziati, lavori che saranno conclusi nell’arco di tre anni. Sempre nel 2023 sono stati richiesti e ottenuti dall’amministrazione comunale fondi per circa 672mila euro per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico mediante la sostituzione degli infissi presso la Scuola Primaria e dell’Infanzia “Le Grazie“, la Scuola Primaria “Carlo Urbani“, la Scuola Secondaria di 1° grado “Patrizi“ e il Liceo Classico “Giacomo Leopardi“ presso Palazzo Venieri. Di particolare rilievo anche il finanziamento di 80mila euro di fondi regionali per l’installazione di impianti di “Ventilazione Meccanica Controllata“ in tutte le aule della Scuola Primaria Pintura del Braccio e della Scuola Primaria Le Grazie.