Le scuole prendono forma: "Pronte entro il 2026"

"I poli scolastici di Corneto e delle Vergini saranno pronti entro il 2026. Il secondo è stato indicato dal ministero come un esempio virtuoso di edilizia scolastica". All’indomani dell’inaugurazione dell’hub educativo di Sforzacosta, donato dalla Fondazione Andrea Bocelli, l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori fa il punto sui cantieri delle nuove scuole, finanziate dal Pnrr, che accoglieranno bambini da zero a 6 anni nel quartiere di Corneto e da zero a 11 alle Vergini. "Quelli in costruzione sono entrambi poli per l’infanzia. Alle Vergini ci sarà anche la primaria. I lavori sono tutti a buon punto. Le tempistiche Pnrr dettano di terminarli per il 2026, ma confidiamo di avere le costruzioni più avanti nelle lavorazioni anche prima – racconta Marchiori –. Il polo delle Vergini è stato anche osservato dal ministero, che lo ha eletto come un grande esempio di edilizia scolastica per la sua concezione di più poli in un’unica area; è un progetto proiettato nel futuro, sebbene in plessi divisi. Ne guadagneranno città e genitori anche a livello di viabilità, considerando che i poli nella stessa area consentiranno di accompagnare i figli di età diverse in un unico luogo. Il posto poi è bellissimo, ha un gran panorama, lontano dallo smog; è esposto a sud, il che consente di non subire certi fenomeni atmosferici. Architettonicamente sarà una scuola bella da vedere, ci abbiamo lavorato molto, sia a livello estetico che per la fruibilità. Sorge su un terreno scosceso: l’edilizia è stata studiata ad hoc per accompagnare quel costone di collina. Gli alunni saranno incentivati, sarà una scuola attrattiva. È uno dei motivi per cui il ministero si è interessato al progetto, pubblicando anche un documento sul suo sito".

Per quello che riguarda invece la costruzione di Corneto, Marchiori dice che "siamo stati costretti ad organizzare una struttura compatibile con lo spazio, a livello di architettura si è badato a rendere il più ampio possibile il giardino. Il parcheggio dal lato del supermercato Oasi permetterà di non aver traffico in entrata e uscita, è un bel vantaggio". I lavori non procedono in parallelo perché frutto di bandi diversi: uno riguarda la primaria alle Vergini e l’altro gli asili nido e le scuole dell’infanzia. È possibile che quello allo stadio più avanzato, alle Vergini, "su cui si sta lavorando a coperture e solai" sia pronto anche tempo prima della scadenza imposta. Le tempistiche Pnrr dettano di completare i lavori per il 2026, ma, dice Marchiori, "è possibile che avremo il primo edificio alle Vergini già per l’anno che parte a settembre 2025".